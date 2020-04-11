شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان : تقليص عدد المحترفين يقلل من قوة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم القادم ، سيقلل من قوة الدورى المصرى .

و أشار ياسر رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 أن أى دورى فى العالم حينما يشهد تقليل فى المحترفين سيكون ضعيفا بالتأكيد .

و قال رضوان ، لو العدد المسموح به 4 لاعبين محترفين في القائمة لكن خلال المبارة لايشارك اكثر من ثلاثة في الملعب اثناء المبارة بذلك هذه النسبة تكون صائبة و تعطى للاعب المصرى المشاركة بشكل أكبر و قاعدة إختيار المنتخب ستنمو .

أما بالنسبة للعقود الممتده، فقال رضوان على الاتحاد أن يطبق هذا القرار بعد موسمين علي الأقل لحين انتهاء العقود الممتدة وتقليص العدد.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

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وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.