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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 11 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يغلق ملف عودة أحمد فتحى بعد أنباء تعثر مفاوضاته مع بيراميدز، الزمالك يستبعد ضم ظهير الترجى التونسى فى الموسم الجديد.

الأهلي يغلق ملف عودة أحمد فتحى بعد أنباء تعثر مفاوضاته مع بيراميدز

أغلق النادى الأهلى صفحة عودة أحمد فتحى، لاعب الفريق، للقلعة الحمراء بعدما رفض اللاعب تجديد عقه مع النادى مؤخراً، وقال مصدر فى القلعة الحمراء إن الأهلى أغلق ملف أحمد فتحى ولم يعد بها أى تفاصيل أخرى.

طارق حامد يخسر 5 ملايين جنيه فى قيمته التسويقية بسبب كورونا

تراجعت القيمة التسويقية لطارق حامد، لاعب وسط نادى الزمالك ومنتخب الفراعنة، فى آخر تحديثاتها خلال شهر أبريل الجارى، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي لضم ظهير أيمن وحارس جديد

يُناقش جهاز الكرة بالأهلي أن يكون أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة واحد من الحلول لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، عقب عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده.

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الزمالك يرصد ميزانية مفتوحة لدعم الفريق فى الموسم الجديد

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، ميزانية مفتوحة لدعم الفريق فى الموسم المقبل، بعد نجاح الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالموسم الحالى فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى إلى جانب التأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يستبعد ضم ظهير الترجى التونسى فى الموسم الجديد

استبعد مسؤولو الزمالك، الدخول فى مفاوضات مع إيهاب المباركى، الظهير الأيمن للترجى التونسى، فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد تلقى ترشيحات مختلفة بشأن اللاعب من قبل وكلاء اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل بحث النادى الأبيض حول ضم ظهير أيمن فى فترة الانتقالات الصيفية لتدعم تلك الجبهة، وذلك بعد تأكيدات مرتضى منصور رئيس الأبيض، إنه سيقوم بدعم تلك الجبهة بالتفاوض مع بيراميدز حول ضم عمر جابر ظهير الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى.

اتحاد الكرة: صرف مليون و 500 ألف جنيه لحكام القسم الثالث بسبب كورونا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم صرف مليون و500 ألف جنيه لحكام القسم الثالث من المستحقات التى تم صرفها مؤخراً ووصل إجمالي المبلغ إلى 3مليون و 600 ألف جنيه.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلي توصي بتجديد عقد فايلر 3 مواسم

فجر مصدر مطلع داخل النادي الأهلي مفاجأة تخص ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول، وهي أن لجنة التخطيط أوصت بتجديد عقده لمدة 3 مواسم كاملة، بعد المردود الفني الرائع الذي قدمه مع الفريق منذ توليه المسئولية، وحتى إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.