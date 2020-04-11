شكرا لقرائتكم خبر عن زملكاوية لعبوا للأهلي.. عبد العال والسعيد وحمزة أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار الأعوام السابقة، أرتدى عدد من نجوم كرة القدم قميص الغريم التقليدى لفريقهم، ولم يخجل أى منهما فى ابرام تلك الصفقة رغم انتائاتهم المعلنة أمام الجميع، إلا أن الخلافات التى حدثت مع مجالس الإدارات حينها دفعتهم لتلك الخطوة.

وشهدت ملاعب الكرة الصرية عدد من اللاعبين المنتمين لنادى الزمالك، ورغم هذا الانتماء إلا إنهم ارتدوا قميص الأهلي وشاركوا مع المارد الأحمر فى العديد من المباريات، ومنهم من أعرب عن سعادته بتلك الفترة ومنهم من عاد لمصالحة الجاهير بتصريحات تثبت انتمائه للقلعة البيضاء، ونرصد أبرز 5 لاعبين زملكاوية ارتدوا قميص الأهلي فى الأسطر التالية..

رضا عبد العال

انضم رضا عبد العال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي في صفقة مدوية موسم 1992–1993، بسبب مماطلة مسئولي لقلعة البيضاء في تجديد عقده، رغم أنه معروفا بانتمائه للأبيض وصرح بذلك في أكثر من مناسبة.

طارق السعيد

على غرار محمد صديق انضم طارق السعيد نجم الزمالك السابق للأهلي، بسبب عدم تقديره بشكل جيد من مسئولي القلعة، ورغم أنه معروف بانتمائه للقلعة البيضاء إلا أن اللاعب وافق على خوض تجربة اللعب للغريم الأحمر.

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نادر السيد

لجأ مسئولو الأهلي إلى حيلة التعاقد مع نادر السيد حارس مرمى الزمالك السابق خلال تواجده في صفوف المصري، رغم أن اللاعب معروف انتمائه للقلعة البيضاء، وانضم نادر لصفوف المارد الأحمر حينها لتحدث ضجة ضخمة بسبب تلك الصفقة.

جمال حمزة

يعرف جمال حمزة نجم الزمالك السابق بانتمائه للفريق الأبيض، ومع ذلك وافق على اللعب للفريق الأحمر في وقت من الأوقات، قبل أن يتراجع اللاعب عن استكمال المسيرة مع الغريم التقليدي لناديه قبل انطلاق الموسم ويفضل الرحيل في صمت قبل أن يشارك مع الفريق الأحمر فى أى مباراة .

محمد صديق

انضم محمد صديق لاعب الزمالك السابق للأهلي في بداية الألفية الثالثة بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، رغم أن اللاعب عروف بانتمائه للزمالك، بل وأعرب عن ندمه على الإدقام على خطوة اللعب للأهلي.