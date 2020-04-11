شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يكشف طريقة تدريبات بروسيا دورتموند فى البيت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد زيدان لاعب منتخب مصر ونادى بروسيا دورتموند السابق، عن الطريقة التى يتبعها لاعبى فريقه الألمانى السابق خلال خوض تدريباتهم فى المنزل، فى ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية فى العالم بسبب تفشى فيرس كورونا.

وعرض زيدان فى مقطع فيديو قصير طريقة تدريبات لاعبو بروسيا دورتموند الألمانى فى منازلهم، من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم التأثر بتلك الفترة التى يمكثون خلالها فى بيوتهم، وطالب محمد زيدان من متابعيه ضرورة ممارسة الرياضة فى المنازل وعدم الاستسلام فى تلك المرحلة العصيبة.

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وكان محمد زيدان تحدث عن النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، قائلاً: "عقليته أفضل منى بكثير فى عالم الاحتراف، مضيفًا أن الالمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى لفريق ليفربول الحالى و السابق لبروسيا دورتموند قادر على تحفيز اللاعبين بشكل كبير و التطوير من الاداء خلال التدريبات و المباريات

وأشار محمد زيدان أنه يتمنى بناء أجيال صاعدة قادرة على الاحتراف من الصغير و لعب مباريات كبيرة ضدد أقوى فريق فى العالم و بناء عقلية أحترافية كبيرة لديهم.

وكان عصام الحضرى أكد أن أقرب أصدقائه عماد متعب، ومحمد زيدان، وعمرو زكى، وأحمد المحمدى، وبالرد عن عدم وجود أصدقاء مقربين له فى مركز حراسة المرمى، قال السد العالى : "علاقتى بيهم جميعًا جيدة، لكن لا يوجد صداقة بين اتنين فى مجال واحد"، مشيرًا إلى إنه يعد زيدان وعمرو زكى من أصدقاء السوء بالنسبة له.