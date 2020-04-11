شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب أحمد فتحي التراجع والتجديد للأهلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال ملف أحمد فتحي يسيطر على الأحداث الرياضية بقوة رغم إعلان اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر، وعدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده، ليؤكد البعض أن اللاعب توصل لاتفاق مع إدارة نادي بيراميدز للانتقال اليه.

لمزيد من التفاصيل عن إذا كان أحمد فتحي طلب التراجع والتجديد للأهلي أم لا، اضغط هنا واستعرض "الجوكر" عدداً من الرسائل التى وجهت إليه من الجماهير عبر استورى إنستجرام، وجميعها جاءت للإشادة بأخلاق وإمكانيات اللاعب، وجاءت إحدى الرسائل، "أرجل لاعب فى تاريخ الكرة المصرية"، كما جاء فى رسالة أخرى، "أنا لسه عندى أمل إنه ممشيش وهيختم عندنا". Advertisements وأكد مسئولو الأهلى أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحى مقابلا يليق بخبراته، والذى وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه فى الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز فى مفاوضات قوية مع أحمد فتحى، حيث تم إغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه فى الموسم وإعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادى نسبة الضرائب.

على صعيد اخر، يُناقش جهاز الكرة بالأهلي أن يكون أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة واحد من الحلول لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، عقب عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده.

ورفض مسئولو الأهلي كافة العروض التي تلقاها أكرم توفيق نظراً للحاجة لخدماته الفنية، ،حيث ترى لجنة التخطيط أن عودة أكرم توفيق ستكون مُهمة سواء للمشاركة في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيمن،