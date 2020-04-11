شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع 3 شروط للاعبي الثانوية العامة للحصول على الحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة، خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى مسابقات الناشئين مواليد 99 و2001 و2003 و2004، من أجل مناقشة اجراءات الحافز الرياضى للاعبين للموسم 2019 - 2020، حيث يتم حاليا دراسة منح اللاعبين طلبة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية درجات الحافز الرياضى فى ضوء المستجدات التى تمر بها البلاد.

وحدد اتحاد الكرة فى خطاباته للأندية 3 شروط لحصول اللاعبين على درجات الحافز الرياضى ، وهى

1- أن يكون اللاعب فى مرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الفنية.

2- أن يكون اللاعب مشارك مشاركة فعلية فى المباريات بنسبة 25 % من إجمالى عدد مباريات البطولة.

3- أن يكون اللاعب مقيدا بسجلات اتحاد الكرة لمدة موسمين على الأقل.

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فى صعيد مختلف، قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا .