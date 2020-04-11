شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد حسن مكى يستعرض مهاراته بالكرة خلال الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة فيديو له خلال أستعراضه لبعض المهارات الخاصة بكرة القدم خلال تواجدة فى الحجر المنزلى بسبب توقف النشاط الرياضى

ونشر أحمد حسن عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام بنشر الفيديو خلال تواجدة فى أحد المدن الساحلية والقيام بلعب كرة القدم .

ويعد أحمد حسن مكى من المهاجمين أصحاب الباع فى الأندية المصرية مثل الزمالك وسموحة وحرس الحدود، وعلى الصعيد الدولى تواجد مع المنتخب المصرى فى كثير من البطولات .

وتحدث أحمد حسن مكي فى وقت سابق عن مشواره مع كرة القدم ، مشيرا إلى أنه بدأ الكرة في قطاع الناشئين بالأهلي قبل أن يرحل عنه عقب دمج فريقي 86 و87 في فريق واحد، وبعدها انتقلت إلى حرس الحدود، واتفقت مع مدرب الفريق وقتها على العودة للأهلي بعد نهاية الموسم.

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قال مكي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": " بعد عودتي للأهلي أجروا استعلام عني واكتشفوا أن إدارة الحرس قامت بقيدي ورفضوا تركي واقنعوني بالاستمرار معهم ، وكان فاتحة خير وجودي في حرس الحدود موضحا: " فيه ناس كملوا في الاهلي ولم يصلوا للي وصلت له".

تابع:"بعد بطولة أمم افريقيا 2010 حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ضمني لصفوف الفراعنة وقضيت فترة معه ولعبت كثيرا مع الأمريكي بوب برادلي ومن بعده الأرجنتيني هيكتور كوبر لولا تعرضت للاصابة وعاصرت أجيال كثيرة من أيام حسن شحاتة وحتى الجيل الحالي بقيادة محمد محمد صلاح.

وأوضح مكي بأن الأهلي تفاوض معه ثلاث مرات وفي كل مرة تتعثر المفاوضات، قائلا: "المرة الأولى تم رفضها بسبب رغبة حرس الحدود فى المنافسة على البطولات والثانية بسبب المقابل المالى والمرة الثالثة تعطلت المفاوضات رغم أنني عقدت جلسات مع مسئولين بالأهلي مثل عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب، كما تلقيت مكالمة مؤثرة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأي لاعب في مصر يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك ولكن لا يقلل من أي نادي آخر".