شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : انتخابات اتحاد الكرة "باب مقفول " ولا أفكر فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم امام نجم الزمالك منتخب مصر الأسبق انه اغلق صفحة اتحاد الكرة من حساباته تماما ، ولا نيه للتفكير في خوض الانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف .

وقال الثعلب الصغير انه تخلص من كابوس اتهامات كل شوية باستغلال عضوية الجبلاية في العمل الاعلامى وتحقيق استفادة ، رغم انه يعمل في الاعلام من سنوات طويلة قبل دخول اتحاد الكرة ، ولكن العمل العام في مصر دائما محاط بالمخاطر والتشكيك بدون أي دلائل ، وهو يسعى للهدوء والعمل بدون مشاكل .

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وكان حازم إمام، قد أأدلى بتصريحات باعتزاله العمل العام ، لان وقت الخسائر للمباريات بالمنتخبات تكون هناك مصطلحات خطيرة مرتبطة بالفساد والسمسرة وهو الأمر الذي تجنبته بقرار الابتعاد عن العمل العام.

وأضاف الثعلب الصغير عقب اخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 الجميع اتهم مسئولي اتحاد الكرة بالفساد، فلماذا لم يتم اتهام مسئولي البرازيل بهذا الأمر على سبيل المثال بعد الخسارة بسبعة أهداف على أرضها بالمونديال أمام ألمانيا.

وكان حازم امام قد تقدم باستقالته من الجبلاية فور خروج المنتخب الوطنى من امم افريقيا للكبار التى استضافتها مصر فى صيف 2019 ، وقال إمام أنه لن يكرر تجربة اتحاد الكرة مرة أخرى ، كنت مبسوط فى اتحاد الكرة حتى الخروج من كأس العالم وحققنا أشياء حلوه زى الوصول لنهائى أفريقيا والصعود للمونديال بعد غياب 28 سنة وكان نفسى نحقق فوز في أي مباراة، ولكن بعد ذلك الدنيا كانت وحشة جدا واتهامات جعلتنى أكره أن أعود مرة أخرى".