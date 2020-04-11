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خالد مرتجي يستعيد ذكريات رئاسة أول بعثة للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجع  المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ذكريات أول مرة يتولي فيها رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل نحو 15 عاما.

وكتب  المهندس خالد مرتجي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك :الصوره دي من 15 سنة وتحديدًا أبريل 2005 اثناء مران الأهلي.

 

أضاف مرتجي : كانت أول رئاسة بعثه لي في الجزائر مباراة اتحاد العاصمة موضحا أن الأجواء كانت صعبة جدا في ستاد يسمي جهنم بولوغين مؤكدا ربنا كرمنا وكسبنا بهدف محمد بركات.

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واستطرد مرتجي : ذكريات جميلة حبيت أشارك أصدقائي فيها في هذه الأجواء الصعبة ربنا يعديها علي خير.

 

ويتوقف النشاط الرياضي في العالم كله حاليا علي خلفية وباء الذي يجتاح العالم.


خالد مرتجى

 

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