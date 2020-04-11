طارق العشرى : أؤيد قرار تخفيض اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى أنه يؤيد قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم بتخفيض عدد اللاعبين الاجانب فى بطولة الدورى المحلى .

وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات خاصة أن قرار تقليص عدد اللاعبين الاجانب فى الدورى المصرى فرصة لمنح بعض الشباب الظهور بالمباريات .

يأتى هذا فى الوقت الذى بدأ فيه طارق العشرى التفكير بشكل جدى فى التعاقد مع ظهير أيمن تحسبا لرحيل كريم العراقى لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد معه.

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يذكر أن القيد موقوف في المصرى بناء على قرار من الاتحاد الدولى لفترتين على خلفية أزمة لاعب الفريق شيخ موكورو مع هلال أبيض السودانى وعدم سداد المستحقات المالية المتأخرة عليه فى الموعد المحدد، ويسعى مسئولو النادى الساحلى إلى تقديم بعض المستندات الدالة على صحة موقفهم من أجل الاكتفاء بفترة القيد الماضية فقط حتى يتثنى للجهاز الفني تدعيم الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل .

كان كريم العراقى خرج بتصريحات إعلامية يؤكد رغبته في الانتقال للأهلى أو الزمالك، وهو ما أغضب مسئولى المصرى خاصة أن اللاعب مرتبط بتعاقد رسمي مع النادى البورسعيدى يمتد لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي ، مما دفع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى لفرض عقوبة مغلظة على ظهير أيمن المصرى .

ويبحث العشرى عن ظهير أيمن من أندية الدورى الممتاز للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفى المقبل ، بالإضافة للإستعانة لأحد إفرازات قطاع الناشئين بعدما أبلغ ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بضرورة الإعتماد على لاعبين صغار السن يكون لديهم الإنتماء وحب الفريق قبل النظر إلى المال .

كان طارق العشرى هاجم كريم العراقى قائلا : "احنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث في الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أنني أحب الانتماء، ولن يتواجد معي غير اللاعب الذي يحب النادي ومستعد للتضحية والقتال لأجله".