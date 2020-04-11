شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد استاد الدراجات والملعب الرئيسى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، على القيام بزيارة ميدانية لهيئة استاد القاهرة الدولى تفقد خلالها استاد الدراجات وملعب كرة القدم الرئيسى، وأكد وزير الرياضة أن الهدف من هذه الزيارة هو التأكيد على أعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على تلك المنشآت أثناء فترة توقف الأنشطة الرياضية فى الوقت الراهن، ضمن إجراءات الحكومة التى اتخذتها بغلق كل المنشآت الشبابية والرياضية وتعليق كافة الانشطة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح صبحى بأن جولته اليوم تأتى فى إطار المتابعات المستمرة لكافة الأعمال الجارية التى تتضمن تطوير المنشآت ورفع كفاءة البنية التحتية لها، وكذلك أعمال الصيانة .

كما تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عدداً من مراكز الشباب بمحافظة القاهرة، شملت كلا من مركز شباب "أهالينا، الهايكستب"، ومراكز التنمية الشبابية والرياضية بالأسمرات لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية.

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وخلال جولته طالب وزير الرياضة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتطويرية الجارية وفقًا للتوقيتات المحددة، مشيدا بجهود الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطبيق المواصفات والمعايير المتبعة فى هذا الشأن.

وأثنى الدكتور أشرف صبحى على كافة أعمال التطوير بمركز شباب أهالينا، والذى يعتبر واحداً من المشروعات الهامة التى تخدم المواطنين بمنطقة السلام، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية فى تحقيق استراتيجيتها وفقًا لرؤية الدولة فى تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، تساهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.