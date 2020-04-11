شكرا لقرائتكم خبر عن راتب كينو يدفع بيراميدز للاستغناء عن اللاعب فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مسئولو الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بفكرة الاستغناء عن خدمات البرازيلى ماركوس كينو لاعب الفريق والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي حتى نهاية الموسم الجارى، مقابل خمسة ملايين يورو، وذلك نظرًا لضخامة راتب اللاعب.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن الاتجاه الحالى يسير نحو الموافقة على العرض الأنسب الذى سيقدم لللاعب فى فترة الانتقالات من أجل تجديد إعارته للجزيرة الأماراتى أو أى ناد أخر يرغب فى ذلك، أو بيعه بصفة نهائية، وذلك لصعوبة سداد راتب اللاعب البرازيلى والذى يتخطى "سقف" بيراميدز فى الوقت الحالى.

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تابع المصدر حديثه، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من عرض سيقدم لكينو فى الفترة المقبلة بشكل رسمى، لاسيما وأن العروض التى تلقاها النادى فى الوقت الحالى أغلبها شفهية، ولا يمكن للإدارة البت فيها.

وكان نادى أتلتيكو مينيرو البرازيلي أبدى اهتمامه بضم ماركوس كينو نجم الجزيرة الإماراتي. وكان جريميو البرازيلي، قد عرض التعاقد مع كينو مقابل أربعة ملايين دولار فى إنتقالات الصيف الماضى، لكن بيراميدز رفض، قبل أن يوافق على إعارته إلى الجزيرة.