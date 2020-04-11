شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض التسرّع فى ضم مهاجم أجنبي للأهلي الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التسرّع فى ضم مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرى أنه من الأفضل التمهّل فى حسم هذا الأمر لحين الانتهاء من عدة ملفات خاصة بفريق الكرة، ومنها موقف المُعارين بجانب تقييم مستوى جميع لاعبى الفريق حالياً.

ورغم أن الفترة الماضية شهدت تأكيدات من البعض بأن الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم أجنبى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن المدرب السويسرى رفض التسرّع فى حسم هذا الملف، بل ويرى المدرب السويسرى أنه قد لا يتعاقد مع مهاجم أجنبى إذا رأى أن الفريق بحاجة لضم لاعبين فى مراكز أخرى، لاسيما أن الأهلى دعم هجومه بالسنغالى آليو بادجى قادماً من رابيد فينا النمساوي.

ويمتلك الأهلى حالياً الثنائى الهجومى مروان محسن وآليو بادجى، بجانب الثلاثى المُعار لأندية أخرى وليد آزارو (الاتفاق السعوي) وصلاح محسن (سموحة) وأحمد ياسر ريان(الجونة).

Advertisements

على صعيد متصل، يحسم التقرير الذى سيتسلّمه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، حول اللاعبين المُعارين من الاهلى لأندية أخرى مصير الصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث رفض المدير الفنى التسرّع فى ملف الصفقات الجديدة خاصة أن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلى لأندية محلية ويرغب المدرب السويسرى فى الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين فى عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة، لذا يأمل المدرب السويسرى أن يجد ضالته فى هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلى ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى الذى رفض تجديد عقده مع النادي.