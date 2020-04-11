عبد اللطيف الدوماني: الزمالك أكثر المتضررين من توقف النشاط

أكد عبد اللطيف الدوماني مهاجم الزمالك السابق في حوارة ببرنامج أخبارنا بقناه الزمالك ان فريق الزمالك أكثر المتضررين من توقف النشاط بعدما وصل اللاعبون لفورمة فنية عالية، خاصة فيمركز الدفاع بعد تصحيح أخطاء المدافعين مشيدا بالفرنسي باتريس كارتيرون ومعه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز وعمرو عبد السلام لبصماتهم مع خط الدفاع وحراسة المرمى.
أشاد الدوماني بفرجاني ساسي لاعب الفريق خاصة بعد استعادة جزء من مستواه، مشيرا إلى أن لديه الكثير حتى يعود للمستوى الذي كان عليه في الموسم المقبل، مضيفا أن كل كباتن الزمالك تنطبق عليهم مقولة مدرسة الفن والهندسة.
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