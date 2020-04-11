سموحة يعلن تنازل الثنائي ناصر ماهر وفارس مجاهد عن راتبهما

أعلن نادي سموحة تنازل الثنائي ناصر ماهر وفارس مجاهد لاعبي الفريق الأول بالنادي عن راتبهما لصالح النادي، لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
كان حمادة صدقي المدير الفني للفريق قد تنازل عن نصف راتبه الشهري، وباقي أعضاء الجهاز الفني عن 25% من
وتنظم عدد من الأندية الجماهيرية حملات للتنازل عن نسبة من قيمة تعاقداتهم، لسد أي احتياجات خاصة بالراتب الشهري للعاملين جراء توقف النشاط.
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