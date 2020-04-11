صراع بين الترجي والنجم الساحلي لضم نجم الزمالك السابق

كشفت تقارير صحفية تونسية رغبة ناديي الترجي والنجم الساحلي في التعاقد مع حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق.
ورحل النقاز عن صفوف الزمالك بدون موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاتهالأمر الذي جعله يقدم شكوى ضد النادي.
ووفقا للتقارير التونسية الخاصة بصحيفة "تونس نوميركا" فإن النجم الساحلي والترجي يرغبان في التعاقد مع النقاز، خاصة بعد تألقهمع الزمالك ومساهمته في تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي.
وأشارت التقارير إلى أن النجم والترجي يتجهان في الوقت الحالي لمفاوضة اللاعب بشكل مباشر من أجل الحصول على خدماته.
وكان النقاز رحل إلى فريق سودوفا بطل ليتوانيا لمدة 6 أشهر، وذلك عقب رحيله عن الزمالك
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