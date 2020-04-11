اتحاد الكرة يحدد 3 شروط لمنح اللاعبين درجات الحافز الرياضي

حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، 3 شروط لمنح اللاعبين درجات الحافز الرياضي، من مواليد 99 و2001 و2003 و2004. و2003 و2004. وتمثلت الشروط فيما يلي: 1 - قيد اللاعب ضمن سجلات اتحاد الكرة بحد أدنى لمدة موسمين لمدة موسمين 2 - تُمنح درجات الحافز الرياضي للاعب في مرحلة الثانوية العامة أو الشهادات الفنية الأخرى التي تعادلها 3 - مشاركة اللاعب في 25% من إجمالي مباريات فريقه

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