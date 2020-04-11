أبو تريكة يوجه رسالة دعم إلى القطاع الطبي

وجه محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني المعتزل، رسالة دعم إلى الأطقم الطبية في مختلف أنحاء العالم في ظل الأزمة الصحية الراهنة بتداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال أبوتريكة، عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك : كل الشكر والامتنان لكل كادر طبي حول العالم إنقاذ أرواح الناس اسمى وظيفة أنتم فخر العالم تضحياتكم تدرس ومواقفكم تخلد شكرا لكم.

ويشهد النشاط الرياضي، على مستوي دول العالم تعليقاً الفترة الحالية بسبب الوضع الراهن، دون الاستقرار على موعد محدد للاستئناف. وقال أبوتريكة، عبر صفحته على موقع التواصل فيسبوك : كل الشكر والامتنان لكل كادر طبي حول العالم إنقاذ أرواح الناس اسمى وظيفة أنتم فخر العالم تضحياتكم تدرس ومواقفكم تخلد شكرا لكم.ويشهد النشاط الرياضي، على مستوي دول العالم تعليقاً الفترة الحالية بسبب الوضع الراهن، دون الاستقرار على موعد محدد للاستئناف.

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