برشلونة يستعد لضم لاعب مانشستر سيتي..وسيميدو كلمة السر

تماطل إدارة برشلونة الإسباني في ملف تجديد عقد البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لفريق الكتالوني.

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن إدارة نادي برشلونة تماطل في تجديد لاعبها البرتغالي سيميدو، سبب تفكير النادي في إدارج اللاعب ضمن صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، حيث يستهدف

البرسا، ضم جواو كانسيلو، وهو ما يعمل عليه السكرتير الفني لبرشلونة، إريك أبيدال.

وهو ما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يخطط لضم كانسيلو ظهير السيتي، وإدخال سيميدو ضمن صفقة تبادلية، من

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أجل ضمه، وهو سبب تأخير مفاوضات تجديد برشلونة لعقد سيميدو الذي ينتهي في عام 2022.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة قام مؤخرًا بعقد مناقشات مع اللاعب البرتغالي، لتمديد العقد، لكن قامت إدارة البرسا بعد ذلك بتباطؤ في المفاوضات في الأيام السابقة، وقد يكون ذلك السبب، حتى ترى إلى اين ستذهب المفاوضات مع السيتي لضم لاعبها كانسيلو.