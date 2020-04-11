سواريز: باتيستوتا مثلي الأعلى منذ الصغر

قال لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن الأرجنتيني المعتزل جابرييل باتيستوتا هو مثله الأعلى منذ الصغر،وكان دائم التقليد له في بداية مشواره مع كرة القدم.
وقال المهاجم الأوروجوياني في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية اليوم
وواصل، إذا أُتيحت لي الفرصة وقابلته سأخبره بهذه الأمور، وستكون هذه اللحظة هي الأسعد بالنسبة لي.
على صعيدآخر، يواصل نادي برشلونة، مفاوضاته الجدية للاستقرار على المهاجم الذي سيخلف سواريز في الفريق الكتالوني، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى قرب إتمام التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز.
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