ريال مدريد يضحي بهذا الثنائي من أجل عيون هالاند

قررت إدارة ريال مدريد التخلي عن ثنائي الفريق الأول من أجل توفير المبلغ المطلوب للتعاقد مع النجم النرويجي إيرلنج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل .

وأكدت تقارير صحفية اليوم السبت أن الريال قرر بيع الثنائي

لوكا يوفيتش وماريانو دياز من أجل التعاقد مع اللاعب حيث أن قيمة النجم النرويجي تصل إلى 70 مليون يورو وهو المبلغ الذي يمكن الحصول عليه من بيع الثنائي المذكور حيث تبلغ قيمة يوفيتش حوالي 50 مليون يورو بينما تبلغ قيمة دياز حوالي 25 مليون يورو .

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد في صراع شرس مع يوفنتوس الإيطالي وعدد من الأندية الأوروبية الكبرى من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي نجح في خطف الأنظار بالفترة الأخيرة ونال اهتمام وإعجاب العديد من المدربين .