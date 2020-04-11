نادي يوفنتوس يبدأ في إخطار لاعبيه للاستعداد للتدريبات

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي في استعداداته من أجل العودة لتدريبات الاستعدادية لإحتمالية استئناف التدريبات والدوري في بداية شهر مايو المقبل.
وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، أننادي يوفنتوس يستعد لطلب عودة لاعبي الفريق، في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وتجهيزهم لتدريبات من جديد.
وكان يوفنتوس أعلن في وقت سابق أعلن عن إصابة 3 من لاعبي فريق كرة القدم الأول، هم، الإيطالي دانييلي روجاني، و الفرنسي بليز ماتويدي، والأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة لبعض الإصابات بالفرق الأخرى.
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