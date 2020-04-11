اخبار الرياضه

نادي يوفنتوس يبدأ في إخطار لاعبيه للاستعداد للتدريبات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي في استعداداته من أجل العودة لتدريبات الاستعدادية لإحتمالية استئناف التدريبات والدوري في بداية شهر مايو المقبل.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن

نادي يوفنتوس يستعد لطلب عودة لاعبي الفريق، في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وتجهيزهم لتدريبات من جديد.

وكان يوفنتوس أعلن في وقت سابق أعلن عن إصابة 3 من لاعبي فريق كرة القدم الأول، هم، الإيطالي دانييلي روجاني، و الفرنسي بليز ماتويدي، والأرجنتيني باولو ديبالا، بالإضافة لبعض الإصابات بالفرق الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي يوفنتوس يبدأ في إخطار لاعبيه للاستعداد للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا