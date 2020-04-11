لعب أسطورة هولندا “يوهان كرويف” بين صفوف نادي برشلونة الإسباني فى الفترة من 1973 الى 1978، ويعتبر من أفضل اللاعبين على مستوى العالم من حيث السرعة الهائلة والمهارة وسرعة البديهة بالمراوغة والتسديدات المقوسة من داخل وخارج منطقة الجزاء، وفى هذا الموضوع سوف نستعرض معكم فيديو جميع أهداف يوهان كرويف مع برشلونة .

وصلت عدد مشاركات كرويف مع برشلونة فى الدوري الاسباني الى 143 مباراة، سجل خلالها 48 هدفاً، واستطاع ان يفوز بلقب الدوري فى أول موسم له مع الفريق بعد غياب 14 عاما.، وفاز بكأس ملك إسبانيا موسم 1977-78.

وسجل كرويف 12 هدف فى 34 مباراة مع برشلونة فى مختلف المسابقات القارية، خلال 5 مواسم، وتُوج بجائزة دون بالون عامي 1977، و1978،

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يذكر ان كرويف قد أعتزل اللعب قبل كأس العالم 1978 بسبب تلقيه تهديداً بالقتل في حالة سفره للأرجنتين، ثم عاد للعب من جديد عام 1979، وذلك في دوري أمريكا الشمالية قبل أن يعود إلى إسبانيا.

ثم عاد كرويف بعدها إلى ناديه الأصلي أياكس حيث فاز معه بلقبين للدوري قبل أن ينهي مسيرته الرائعة مع فينورد الهولندي عام 1984، وتوفي في 24 مارس 2016 في مدينه برشلونة بعد معاناة مع سرطان الرئة.

فيديو جميع أهداف يوهان كرويف مع برشلونة