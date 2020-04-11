أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن فريق “يوفنتوس” بدأ بالفعل في البحث عن لاعب خط وسط تمهيدًا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المُقبل.

ووقع الاختيار على داني سيبايوس “ضحية زيدان“، الذي قرر التخلي عن خدماته في الميركاتو الصيفي 2019، حيث يستعد “ماوريتسيو ساري” لإحياء مسيرته من جديد.

وتأتي هذه الخطوة من مسؤولي يوفنتوس، تحسبًا لفشل صفقة إنتقال “بول بوجبا“، الذي بين في وقت سابق انه يُفضل الذهاب إلى ريال مدريد.

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع ضحية زيدان

وأكدت صحيفة ” Mundo Deportivo” الإسبانية، بأن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع “داني سيبايوس” لاعب ريال مدريد المُعار إلى “آرسنال“، بناءًا على رغبة ساري.

وسيتعين على “سيبايوس” العودة إلى ريال مدريد من جديد مع نهاية الموسم الحالي، ولكنه يعلم بأنه لن يبقى في سانتياجو برنابيو، لان زيدان ينوى اعارته مجددًا بسبب وجود أكثر من لاعب فى مركزه داخل صفوف الفريق في الفترة الراهنة.

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وأشارت الصحيفة، بأن نادي آرسنال كان ينوي التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بناءًا على رغبة ميكيل آرتيتا المدير الفني للفريق.

ولكن يبدو ان طلب المدير الفني الاسباني لن يتحقق بسبب الرغبة العارمة لدى مسؤولي فريق يوفنتوس بالتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت الصحيفة، أن يوفنتوس عرض راتبًا مغريًا على سيبايوس ما بين 4.5 و5 مليون يورو في الموسم الواحد، من أجل إقناعة بالانضمام إلى آليانز ستاديوم في صفقة انتقال نهائية وليس على سبيل الإعارة.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لاقى اهتمام العديد من الأندية بجانب يوفنتوس، ومنهم فالنسيا، وفريقه السابق ريال بيتيس الذي أبدى استعداده إلى استعادة اللاعب مرة أخرى.

يذكر ان سيبايوس قد شارك في 24 مباراة مع آرسنال في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 3 أهداف، حيث احرز هدف، وقدم تمريرتين حاسمتان.