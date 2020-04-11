الامارات | "مضمارك في بيت".. تحدٍّ جديد من مجلس دبي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن "مضمارك في بيت".. تحدٍّ جديد من مجلس دبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي تحدياً جديداً، يحمل اسم "مضمارك في بيتك" لعشاق الدراجات الهوائية، والذي يهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، وذلك ضمن مبادرته الرائدة "خلك نشيط، وخلك سليم"، التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين في العالم، وتفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية، ومراكز التدريب المتخصصة من داخل وخارج الدولة، كونها تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني داخل المنزل، خلال الفترة الحالية، للمحافظة على الجسم السليم، وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي تقديم المزيد من الفعاليات، التي تتناسب مع مختلف فئات المجتمع وعشاق جميع الرياضات، فبعد ختام الماراثون المنزلي الذي شهد مشاركة واسعة، ومع استمرار التدريبات اليومية لمختلف الرياضات في المنزل، أعلن المجلس عن إطلاق تحدي "مضمارك في بيتك"، حيث يمكن للجمهور من كل الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية المشاركة في التحدي، من خلال تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية.

ويتيح تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية الفرصة لمشاركة هواة رياضة الدراجات الهوائية، التي تعد من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم، وتحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات، خصوصاً مع انتشار المضامير المصممة على أحدث المعايير الدولية، واستضافة الدولة أشهر بطولات الدراجات الهوائية العالمية كل عام.

وستكون المرحلة الأولى من التحدي هي سباق السبرينت (تحدي السرعة)، الذي يتنافس فيه المشاركون على مسافة 2.1 كيلومتر، حيث تتيح للمشاركين تحدي أصدقائهم والتنافس في أسرع زمن، ويمكن التنافس في فئتين: فئة اللعب السريع، التي يتنافس فيها المشارك مع أربعة متسابقين افتراضيين يختارهم التطبيق بشكل عشوائي، وفئة التحدي التي يقوم فيها المشارك بتحدي أصدقائه المسجلين في التطبيق، عندما يكون الجميع متصلين بشبكة الإنترنت.

Advertisements

ويتمكن المتسابقون من متابعة كل تفاصيل التحدي من خلال التطبيق، كما يمكنهم عرض قائمة المتصدرين بأسرع زمن من المشاركين في التحدي، ويمنح الفائزون ميداليات من خلال التطبيق، حيث يمكن للمشاركين تجميع الميداليات على أساس المسافة التي يقطعونها، كما يختار المتسابق لون القميص الذي يشارك به في التحدي من خلال التطبيق، وسيطلق مجلس دبي الرياضي المزيد من الفعاليات الخاصة برياضة الدراجات الهوائية، عبر هذا التطبيق خلال الفترة المقبلة.

كما يمكن للمشاركين تصوير مشاركتهم في التحدي، ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي مع استخدام وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.

وفي السياق ذاته، انضم ريان غيغز، النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد بطل إنجلترا وأوروبا مرات عدة، ومدرب منتخب ويلز لكرة القدم، حالياً، إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي للتدريب في المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم"، ووجه رسالة إلى كل من يعيش في دبي ودولة الإمارات، قال فيها: "نمر جميعاً بأوقات صعبة، لكن يجب علينا أن نتدرب جيداً، وأن نبقى في المنزل لكي نكون آمنين، لذلك لابد أن تحافظ على لياقتك وصحتك، وأن تكون نشيطًا وسليماً".

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي "خلك نشيط، وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة، التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"، من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل، عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تنفيذ تمارين بدنية بسيطة، تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية باستخدام الأدوات والمعدات المتوافرة بالمنزل مهما كانت بسيطة، دون الحاجة إلى الخروج، حفاظاً على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع.