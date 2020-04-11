الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يحسم مصير النشاط الكروي

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يحسم مصير النشاط الكروي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعرض فريق العمل التنسيقي لاتحاد كرة القدم، غداً الأحد، على مجلس إدارة اتحاد الكرة، التوصيات والسيناريوهات الخاصة بالنشاط الكروي، المتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد، وفقاً للتوصيات والقرارات التي صدرت عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وعُممت على كل الاتحادات الوطنية الأعضاء.
وكان فريق العمل التنسيقي عقد اجتماعاً، يوم الإثنين الماضي، وضع خلاله عدداً من التصورات والإجراءات الاستباقية المواكبة للوضع الصحي ومتغيراته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فيما تم وضع تصورات أخرى بشأن عقود اللاعبين بمختلف الفئات، ودوري الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وضع تصور لأجندة المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، بما يتوافق مع روزنامة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، واستحقاقات المنتخبات الوطنية.
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