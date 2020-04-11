شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من بيراميدز على قرار تأجيل نصف نهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الكونفيدرالية، مؤكدا أن القرار صائبًا ومتوقعًا في ظل توقف النشلط الرياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال السعيد، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قرار تأجيل الكونفيدرالية صائبا ومتوقعا خاصة مع توقف جميع البطولات والأنشطة على مستوى العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وهذا لمصلحة الجميع وبهدف الحفاظ على الصحة العامة وأتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت ممكن».

ومن المقرر أن يواجه نادي بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية فريق حوريا كوناكري الغيني.