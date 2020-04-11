شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشارك لاعبي ليفربول في تهنئة ساديو ماني بعيد ميلاده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، مقطع فيديو أثناء قيام لاعبي الفريق الأول بالنادي بالتدريبات الصباحية بمنازلهم، ومتواصلين عبر تقنية فيديو التزاما بالحجرالصحي المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وقبل بداية التدريبات هنأ لاعبو «الريدز» زميلهم السنغالي ساديو ماني بعيد ميلاده الـ28 الذي صادف يوم أمس الجمعة، وغنوا له بالعديد من اللغات وشاركهم النجم المصري محمد صلاح في الغناء باللغة العربية «ياللا حالا بالا حيوا ابو الفصاد».

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