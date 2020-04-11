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نوريتش سيتي يعلن ضم دانيل سيناني

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نوريتش سيتي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التوقيع مع اللوكسمورجي دانيل سيناني.

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وجاء في بيان نادي نوريتش الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز: «نوريتش اتفق على عقد مع المهاجم اللوكسمبورجي الدولي دانيل سيناني».
وأضاف: «اللاعب وقّع على عقد مع الكناري، وسيرتدي قميص الفريق بدءاً من موسم 2020-2021، وسيمتد عقده لـ3 سنوات».

من جانبه، أعرب سيناني عن سعادته بالانضمام إلى نوريتش قائلا: «فريق كبير جداً ويضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، سأحاول تقديم الأفضل وتسجيل الأهداف لمساعدة الفريق ليكون بأفضل المراكز».

وتوقفت الأنشطة في معظم أنحاء العالم، بسبب انتشار فيروس الجديد «كوفيد-19».

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