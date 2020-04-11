شكرا لقرائتكم خبر عن نوريتش سيتي يعلن ضم دانيل سيناني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نوريتش سيتي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التوقيع مع اللوكسمورجي دانيل سيناني.
وجاء في بيان نادي نوريتش الذي يصارع على البقاء في الدوري الممتاز: «نوريتش اتفق على عقد مع المهاجم اللوكسمبورجي الدولي دانيل سيناني».
وأضاف: «اللاعب وقّع على عقد مع الكناري، وسيرتدي قميص الفريق بدءاً من موسم 2020-2021، وسيمتد عقده لـ3 سنوات».
من جانبه، أعرب سيناني عن سعادته بالانضمام إلى نوريتش قائلا: «فريق كبير جداً ويضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، سأحاول تقديم الأفضل وتسجيل الأهداف لمساعدة الفريق ليكون بأفضل المراكز».
وتوقفت الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19».
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