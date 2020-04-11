شكرا لقرائتكم خبر عن حارس شباب الزمالك: «عبدالواحد» مثلي الأعلى.. وأتمنى الحصول على فرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد فتحي قنديل، حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك عن أمنيته في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفترة القادمة.

والحارس محمد فتحي قنديل هو أحد مواهب قطاع الناشئين بالنادي ومن مواليد 17 يوليو 1999 بقرية شط جريبة محافظة دمياط.

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وبحسب الموقع الرسمي للنادي، انضم قنديل للزمالك عام 2014 وكان يبعب ضمن صفوف فريق مركز شباب مدينة دمياط تحت قيادة المدربين سميح بلبوله وعلي الشربيني، ووخاض مباراة ودية أمام الزمالك، وشاهده محمود حماد مدرب حراس الزمالك مواليد 1999 سابقا، وكابتن حسن بصري، وكابتن أشرف قاسم وكابتن سعيد لطفي بعدها قام الزمالك بشراؤه من مركز شباب مدينة دمياط.

وفي عام 2015 ،قام كابتن أيمن طاهر مع كابتن محمد حلمي وكابتن محمد صبري بتصعيده لأول مرة للفريق الأول، وكان ضمن قائمه مباراة طنطا في الدوري الممتاز.

وأكد حارس شباب الزمالك، أن مثله الأعلى هو عبدالواحد السيد محليا، وعالميا كاسياس، مشيرا إلى أن أمنية حياته هي اللعب للفريق الأول، وتحقيق البطولات مع الزمالك.