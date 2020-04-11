شكرا لقرائتكم خبر عن وهبي الخزري يتبرع لمستشفى فرنسي للمساعدة في جهود مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبرع وهبي الخزري، لاعب المنتخب التونسي وفريق سانت إتيان الفرنسي، بمبلغ 17 ألف يورو، لمستشفى مدينة باستيا الفرنسية. ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، يأتي تبرع «الخزري» للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19». وكان الخزري وزملائه في المنتخب التونسي قد تبرعوا في وقت سابق بمبالغ مالية لصالح صندوق في تونس تم تخصيصه لدعم مكافحة وباء كورونا.

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