يوفنتوس ينتظر نتيجة فحوصات ثلاثي الفريق المصاب بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس ينتظر نتيجة فحوصات جديدة لـ الثلاثي المصاب بفيروس كورونا في الفريق.
دانيلي روجاني كان أول اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة، وبعد ذلك ظهرت الأعراض على ماتويدي لاعب الوسط ونجم الفريق باولو ديبالا.
الثلاثي المصاب بفيروس كورونا، يتواجدون في الحجر الصحي، ولا تزال عملية تعافيهم مستمرة.
وأكدت شبكة “سكاي” الإيطالية، أن الثلاثي أجرى فحوصات جديدة وفي انتظار نتيجتها اليوم، لتحديد تعافيهم من عدمه حتى الآن.
وأشارت التقارير، إلى أن حالات الثلاثي مستقرة، بعد أن انعزل كل منهم في الحجر الصحي، ويسيرون على إرشادات الأطباء
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