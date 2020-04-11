شكرا لقرائتكم الدوماني: هدفي في مرمى كانون ياوندي الأفضل في مشواري بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق أنه حزين لاعتزال الكرة في سن 27 ولكن هذه إرادة اللهن خاصة أنها جاءت في توقيت صعب بعد انتقالي من الزمالك إلى حرس الحدود وحرمتني من اللعب لمدة 10 سنوات أخرى، لاسيما وأن كان لديه دوافع في العودة للقلعة البيضاء.

قال الدوماني في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك، إنه حقق 10 بطولات مع الزمالك في الفترة من عام 1998 إلى 2002، وسجل خلالهم 21 هداف، كما أن المشاركة في الزمالك كانت صعبة لوجود مهاجمين من العيار الثقيل أبرزهم حسام حسن وعبد الحليم علي وعبد الحميد بسيوني ووليد صلاح عبد اللطيف ، موجها الشكر إلى مسئولي نادي غزل المحلة على الموافقة على انتقالي للزمالك، لرغبتي في البحث عن تحقيق البطولات.

شدد على أنه انضم للزمالك مقابل 550 ألف جنيه، وأكد على رغبته في الانتقال للزمالك وقتها لانتمائه للفريق الأبيض، وكان هناك ضغط على إدارة غزل المحلة، ولكن كان لديها مبدأ في أن يكون افيصل لرغبة اللاعب، كاشفا أن هدفه في مرمى كانو ياندوي بنهائي بطولة أبطال الكئوس من أغلى الأهداف في مسيرته، حيث أن عبد الحميد بسيوني أكد له أن هذا الهدف سيظل في ذاكرة الجماهير البيضاء على مدار التاريخ.

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تابع: أنهيت مشواري في الملاعب بتسجيل 50 هدف مع غزل المحلة والزمالك وحرس الحدود والمنتخبات القومية، وهناك أمرين أثروا في وهي عدم العودة للزمالك كما كنت أخطط أو العودة لنادي غزل المحلة لرد الجميل باعتباره صاحب فضل علي.

أشار إلى أن سجل هدف في أول لمسة له بقميص الزمالك في مرمى المنصورة، كما سجل بطولة كأس مصر في أول مواسمه مع الأبيض تحت قيادة محمود أبو رجيلة مدرب الفريق الأبيض وقتها، موضحا أنه اختار لعب كرة هدف كانون ياوندي بالركبة لأنه كان أفضل قرار خاصة مع خروج حارس الفريق المنافس من المرمى.