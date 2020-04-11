شكرا لقرائتكم الغندور: الدوماني من أبرز اللاعبين تهديفا بالرأس في تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الإعلامي خالد الغندور على زميله السابق بالزمالك عبد اللطيف الدوماني، مؤكدا أنه من اللاعبين الرجال، وكان عنده ميزة من افضل اللعيبة في تاريخ مصر بيلعبون الكرة بالرأس ويسجلون الأهداف.

قال الغندور في تصريحات لبرنامج "أخبارنا" على قناة الزمالك: الدوماني واحد من العلامات في موهبة ضربات الرأس بالكرة المصرية، كما أن هدفه في مرى كانون ياوندي من الأهداف الغريبة وكان رد فعله سريع انه يلعب الكرة بركبته بهذا الشكل".

كشف احدى الكرات في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، والتي حاول اخراجها والتخلص منها أنه شتت الكرة للأمام ليفاجأ بالدوماني يقفز فوق 3 لاعبين ويهديها في الشباك.