شكرا لقرائتكم وكيل فيليب كوتينيو: الدوري الإنجليزي هى الوجهة المفضلة للنجم البرازيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كيا جورابشيان، وكيل أعمال النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق بايرن ميونخ الألمانى، والمعار من برشلونة الإسباني، على أن الدوري الإنجليزي، هى الوجهة المفضلة للنجم البرازيلى، ويرغب فى العودة إليه.

قال جورابشيان، فى تصريحات لشبكة "سكاى سبورتس" إيطاليا،:"بعد مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي فى دورى الأبطال، تحدثت مع كوتينيو، عن اللعب فى الدوري الإنجليزي، والتى طالما يحبها اللاعب، ويرغب فى العودة إليه".

أضاف وكيل النجم البرازيلى، قائلا:"أزمة فيروس كورونا، تسببت فى إيقاف جميع المفاوضات، الجميع يدرك أن سوق الانتقالات سوف تتغير بعد نهاية الأزمة الحالية، خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية للأندية، بعد توقف النشاط الرياضى لفترة طويلة".

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وعن النادى المتوقع انضمام كوتينيو له، قال وكيله:"كل شئ ممكن فى الوقت الحالى، سندرس العروض التى ستصل إلينا، ونختار الأفضل".

جدير بالذكر أن، كوتينيو، يعد الصفقة الأغلى فى تاريخ برشلونة، عندما انضم إليه فى انتقالات شتاء 2018، من ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، ولكنه فشل فى التأقلم مع الأجواء فى البارسا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة، لفريق بايرن ميونخ، الذى لا يفكر فى ضم اللاعب نهائيا مقابل 120 مليون يورو.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.