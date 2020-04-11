شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. مصطفى VS مروان.. من يستحق لقب مهاجم مصر الأول هذا الموسم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم تراجع مستوى مروان وانخفاض حصيلته التهديفية إلا أن اللاعب يبرر ذلك بتنفيذ تعليمات المدير الفني، الذي يطلب منه أن يكون محطة للقادمين من الخلف مما يمنحهم حرية أفضل في الوصول لمرمى المنافس، وهو ما أكدة فايلر بالفعل في تصريحات تليفزيونية.



مصطفى محمد

لكن في المقابل فان المردود الهجومي لمصطفى محمد ينسف أي مبررات لمنافسه على لقب المهاجم الأفضل أو الأوحد مروان محسن، حيث أن التهديف هو العمل الأول لأى مهاجم وهو ما يسجل في تاريخه ويرفع أو يهبط بأسهمه في بورصة كرة القدم.

يعقد الكثيرون من نجوم الكرة والجماهير والمحللين والنقاد الرياضيين مقارنة كروية بين ثنائي الهجوم في الكرة المصرية مروان محسن مهاجم الأهلي ومصطفى محمد قناص الزمالك، ويرى البعض أن الأول هو مهاجم مصر الأول ومن يستحق قيادة الفراعنة في الفترة الراهنة رغم تراجع معدل تسجيله للأهداف، فيما يرى البعض الأخر أن مصطفى محمد هو البلدوزر الجديد للكرة المصرية في ظل ما يتمتع به من مهارات وقوة جسمانية وموهبة تهديفية بجانب أن عامل السن يصب لصالح مهاجم الزمالك.

مروان محسن



لعب: 17

سجل: 4

صنع: 2

مشاركاته الأفريقية: 6

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مشاركاته المحلية: 11

مصطفى محمد



لعب: 24

سجل: 11

صنع: 3

مشاركاته الأفريقية: 10

مشاركاته المحلية: 14