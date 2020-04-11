شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض ربط عودة محمد شريف المعار لإنبي برحيل رمضان صبحي المحتمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي ربط عودة محمد شريف جناح الفريق المعار لإنبي برحيل رمضان صبحي المحتمل، بعد انتهاء اعارة رمضان صبحي هجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويضع مسئولو الأهلي تصوراً حال رحيل رمضان صبحي لناديه هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة، حيث تجد إدارة الأهلي صعوبة في الاحتفاظ بخدماته بسبب المقابل المادي الكبير الذي يطلبه ناديه سواء لتجديد مدة اعارته أو بيعه نهائياً، حيث تضع عدداً من البدائل تمهيداً لضم أي منهم لتعويضه ومنهم طاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي.

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ويعد محمد شريف خياراً مهماً لتدعيم هجوم الأهلي بعد انتهاء اعارته ، بعد تألقه اللافت بقميص انبي، ليقرر فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط عودته فور انتهاء الإعارة بغض النظر عن موقف رمضان صبحي سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه.

ورفض مسئولو الأهلى طلب نادى إنبى بتمديد إعارة محمد شريف للفريق البترولى، خاصة بعد تسجيله 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء.