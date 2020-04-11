شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: الإضرار بالناشئين وراء التفكير في تقليص عدد الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة الأسباب التي دفعت مسئولي الجبلاية للتفكير في تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد، والحديث عن الأضرار الناجمة عن قرار اتحاد الكرة السابق بزيادة عدد اللاعبين الأجانب.

قال نائب رئيس الجبلاية في تصريحات خاصة أن اللجنة الخماسية تحاول رصد المشاكل التي تعرضت لها المسابقة في الموسم الحالي من أجل تقديمها للمجلس الجديد لاتخاذ ما يلزم من قرارات لعلاجها ، ولو استمر المجلس المؤقت سيتم اتخاذ القرارات اللازمة لتلافي هذه الأخطاء.

أوضح: أن قطاع الناشئين بالأندية الأكثر ضررا من قرار زيادة اللاعبين الأجانب ، وأحيانا يتواجد 5 لاعبين أجانب في قائمة الفريق الواحد ، وقد يشاركون جميعهم، وهو ما يمثل 50% من عدد الفريق بعد استثناء حارس المرمى، خاصة مع وجود قرار بمنع استقدام حراس مرمى أجانب، مشددا على أن زيادة عدد الأجانب سيكون على حساب الناشئين، وهي أكثر القطاعات تضررا من قرار زيادة عدد الأجانب، لأن اللاعبين عند وصولهم إلى سن الفريق الأول يفاجئوا بتسريح الغالبية العظمى منهم وينتقلون لأندية أخرى بالمجان.