شكرا لقرائتكم الحكم جهاد جريشة يتدرب في منزله خلال فترة الحجر الصحى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الحكم الدولى جهاد جريشة بعض التدريبات البدنية في منزله حلال فترة الحجر الصحى وتوقف النشاط الكروى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقدم جهاد جريشة بشكوى رسمية ضد زميله إبراهيم نور الدين يتهمه بالاساءة لسمعته من خلال تشويه صورته واتهامه بتسريبات محادثات الحكام عبر تطبيق "واتس اب " مع اتهامات أخرى ضد نور الدين الذى حضر التحقيق أمام محمد الماشطة المستشار القانوني للجبلاية ونفى تمام كل الاتهامات مدعما كلامه بالمستندات في الوقت الذى غاب جهاد جريشة مما أدى لاقتراح بحفظ التحقيق طالما غاب صاحب الشكوى ( جريشة) ولكن رفض إبراهيم نور الدين وتمنسك باستمرار التحقيق لان الشكوى تتضمن نقاط تتعلق بسمعته ، وهو الامر الذى جعل الماشطة يعلن استمرار التحقيق وإيقاف جريشة لحين الحضور والخضوع للتحقيق مرة أخرى وبالفعل تمت دعوة جريشة وسيتوجه للجبلاية ظهر غدا الاحد للمثول للتحقيق.

رفض إبراهيم نور الدين الحكم الدولى ، كل الاتهامات التي وجهها له زميله جهاد جريشة بشان ازمة تسريب محادثات الحكام في جروبات "واتس أب " والتي خطفت الأنظار في الشارع الكروى وأسرة التحكيم ، وانتهت بتقديم جريشة شكوى رسمية في الجبلاية ضد نور الدين يتهمه بالتشهير والإساءة لسمعته.

وكشف مصدر أن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين ، تحدث بقوة في التحقيق الذى خضع له بالجبلاية ظهر الثلاثاء ، وأكد أنه لم يدلى باى احاديث صحفية لاى جريدة أو موقع ضد زميله جهاد جريشة أي ضد أي شخص ، وكلها كلام مرسل ليس له دليل واضح " .

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وعقد خلال الساعات الماضية جلسة جمعت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين مع مسئولى اتحاد الكرة وتم خلال الجلسة توضيح نور الدين لوجهة نظر الحكام والتسريبات التي خرجت من أحد جروبات "واتس آب" الخاصة بالحكام.

يذكر أنه ظهرت تسريبات لجروبات "واتس آب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرًا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش



