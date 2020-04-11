تقرير.. مَن المتضرر من إلغاء الدوري المصري في 6 مناسبات سابقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يتزعم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قائمة المطالبين بإلغاء بطولة الدوري الممتاز بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في عدة دول حول العالم، وتوقف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض بشكل أكبر في البلاد.

فكرة إلغاء الدوري الممتاز سبق وأن حدثت 6 مرات سابقة في تاريخ البطولة بعدم استكمال المسابقة بعد بدايتها.

ومع التفوق الكاسح في الموسم الحالي للأهلي على كل المنافسين حيث أنه لم يفقد سوى نقطتين، كيف كان الحال في المناسبات الست التي شهدت إلغاء البطولة؟ هذا ما نرصده في هذه السطور.

1954-1955

أول إلغاء في تاريخ المسابقة، وبالرغم من أن البطولة كانت قد وصلت إلى جولتها الأخيرة بالنسبة لبعض الأندية، وكان الزمالك متصدر برصيد 24 نقطة، ومن بعده الأهلي بـ22 نقطة وله مباراتين، بينما أنهى الزمالك كل مبارياته.

إلغاء الموسم أتى بسبب قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة كان قد فاز فيها الأهلي على الترام بنتيجة 3-2، فقرر الأهلي الإنسحاب من الدوري قبل أن يعدل اتحاد الكرة قراراته فقرر الترام الانسحاب.

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وبينما كان الفوز بنقطتين فإن احتساب نقاط مباراة الترام كان سيضع الأهلي في الصدارة مع الزمالك وله مباراة أخرى يلعبها ويكفيه التعادل فقط من أجل التتويج باللقب السادس على التوالي دون أن يتوج غيره بالمسابقة.

1971-1972

تم إلغاء الدوري بعد إقامة 9 جولات فقط من أصل 22 جولة، وكانت الصدارة آنذاك لصالح الزمالك المتساوي في النقاط مع غزل المحلة والاتحاد السكندري لكنه كان صاحب العدد الأقل من المباريات الملعوبة.

1973-1974

أقيمت 5 جولات فقط من بطولة الدوري التي ضمت 18 فريقًا آنذاك، وقبل الإلغاء كان الأهلي المتصدر لجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، ومن بعده الزمالك، الترسانة، الطيران، المحلة، والاتحاد برصيد 7 نقاط.

1989-1990

تم إلغاء المسابقة قبل جولة واحدة من ختام الدور الأول، والصدارة آنذاك لصالح الأهلي برصيد 34 نقطة دون التعرض لأي خسارة وتعادل وحيد، ومن بعده حل الزمالك في المركز الثاني برصيد 30 نقطة ولم يكن قد خسر أي مباراة أيضًا وتعادل في ثلاثة.

2011-2012

تم إلغاء الدوري بعد مرور 17 جولة فقط، وكان حرس الحدود في صدارة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 14 مباراة، ومن بعده الأهلي بـ36 نقطة من 15 مباراة، وفي المركز الثالث الزمالك بـ32 نقطة من 14 مباراة.

2012-2013

تم إلغاء المسابقة بعد مرور 17 جدولة وكانت بنظام دوري المجموعتين يتأهل بعدما 4 فرق لدورة فاصلة، واحتل الأهلي صدارة المجموعة الأولى بـ39 نقطة، وجاء الزمالك على رأس المجموعة الثانية بـ39 نقطة أيضًا.