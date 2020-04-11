مزاد تونسي على حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن النجم الساحلي والترجي التونسي دخلا في مزايدة من أجل الحصول على خدمات حمدي النقاز المدافع الأيمن السابق لنادي الزمالك.

وقال موقع "تونس نومريك" التونسي أن الترجي يتنافس مع النجم الساحلي من أجل التعاقد مع حمدي النقاز لدعم مركز المدافع الأيمن بأي من الفريقين في صفقة ستحسم لصاحب العرض الأكبر.

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ويواجه حمدي النقاز صعوبة منذ الرحيل عن الزمالك في إيجاد ناد للتعاقد معه بعدما باتت صفقة انتقاله لفريق سودوفا ماريامبوله الليتواني لمدة 6 أشهر بعيدة عن التحقق على أرض الواقع بسبب جائحة كورونا.

ويفكر حمدي النقاز خلال الموسم المقبل في التواجد بالدوري التونسي مع وجود اهتمام مع النجم الساحلي والترجي للحصول على خدماته.

ورحل حمدي النقاز عن الزمالك بعدما فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تقاضي راتبه على حد قوله، فيما ينفي النادي أي تأخر في مستحقاته.