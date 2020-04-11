إعلان موعد محتمل لاستئناف الأندية الإيطالية تدريباتها

تتجه الأندية الإيطالية، إلى وضع عدد من السيناريوهات المختلفة من أجل إمكانية العودة إلى التدريبات الجماعية مجدداً استعداداً لاستئناف النشاط الكروي بالبلاد.

وأكد تقرير إيطالي اليوم السبت، أن الأندية ستجتمع عبر تقنية التواصل عن بعد في أواخر إبريل الجاري من أجل الاستقرار على موعد معين للعودة إلى التدريبات وسيكون الأمر بالتنسيق مع السلطات الصحية بالبلاد بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وقال التقرير أن الموعد المحتمل هو 4 مايو المقبل، وتمتد فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع على أن تستكمل المنافسات أواخر مايو وتستمر حتى أواخر يوليو، دون أي حضور جماهيري أو أعداد ليس لها داعي بشكل قاطع.

وتشهد إيطالياً تفشياً لوباء

في أواخر إبريل الجاري من أجل الاستقرار على موعد معين للعودة إلى التدريبات وسيكون الأمر بالتنسيق مع السلطات الصحية بالبلاد بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.وقال التقرير أن الموعد المحتمل هو 4 مايو المقبل، وتمتد فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع على أن تستكمل المنافسات أواخر مايو وتستمر حتى أواخر يوليو، دون أي حضور جماهيري أو أعداد ليس لها داعي بشكل قاطع.وتشهد إيطالياً تفشياً لوباء كورونا المستجد، بتسجيل أعداد هائلة من الإصابات.

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