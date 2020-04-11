محمد عنتر يواصل تدريباته فى مركز شباب أبو تيج بمسقط رأسه

خاض محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، مرانا فى مركز شباب أبو تيج، مسقط رأسه، وجاء تدريب اللاعب عبارة عن جرى خفيف فى الملعب، بناءً على تعليمات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى

طالب اللاعبين بخوض تدريبات جرى يومية للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال الفترة الحالية التى تشهد توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا

ويخوض محمد عنتر، بصورة يومية، تدريبات متنوعة فى مركز شباب أبو تيج، ما بين الجرى وتدريبات اللياقة البدنية بعد أعمال تطهير المركز وتعقيمه بصورة جيدة، حيث يخوض به اللاعب تدريبات منفردة للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل تجنب التجمعات وتنفيذ التعليمات الطبية بشأن تجنب انتشار فيروس كورونا.