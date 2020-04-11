نجم توتنهام يوجه رسالة لمحبيه في كوريا الجنوبية

طالب سون هيونج مين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، من محبيه في كوريا الجنوبية، بالابتعاد عن مكان إقامته أثناء فترة التجنيد الاجباري التي يخضع لها اللاعب.

وكتب نجم منتخب كوريا الجنوبية رسالة إلى محبيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة مفادها يرجو الجماهير عدم اللحاق به في مقر تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية،

والالتزام بالحجر الصحي المفروض من السلطات الكورية، وذلك في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا

وكان نادي توتنهام أعلن الأسبوع الماضي خضوع لاعبه سون هيونج مين لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية حتى نهاية شهر مايو المقبل.