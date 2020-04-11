هالاند: دورتموند أصبح بيتي الجديد .. ولم أتوقع هذه البداية

قال المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أنه لم يتوقع البداية الناجحة التي حققها خلال فترة قصيرة من إنضمامه إلى صفوف الفريق الألماني.

وأضاف اللاعب في تصريحات صحفية قائلاً، أشعر بتواجدي في دورتموند كأنني في بيتي، أقدر جداً تاريخ النادي وطريقة إدارته، وأجد دائماً ترحيباً خاصاً من جميع الأشخاص في ألمانيا تجاهي.

وأكد اللاعب تطلعه إلى تحقيق المزيد مع دورتموند المرحلة المقبلة، نافياً نيته في الرحيل كما يشاع، معلقاً على الأمر بأنه حجز مكاناً أساسياً الآن ومن الصعب أن يرحل ليبدأ البحث عن مكان أساسي جديد.

يذكر أن بعض الأندية الألمانية قد عادت إلى استئناف مرانها من مقر النادي بشكل مجمع بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية من

في بيتي، أقدر جداً تاريخ النادي وطريقة إدارته، وأجد دائماً ترحيباً خاصاً من جميع الأشخاص في ألمانيا تجاهي.وأكد اللاعب تطلعه إلى تحقيق المزيد مع دورتموند المرحلة المقبلة، نافياً نيته في الرحيل كما يشاع، معلقاً على الأمر بأنه حجز مكاناً أساسياً الآن ومن الصعب أن يرحل ليبدأ البحث عن مكان أساسي جديد.يذكر أن بعض الأندية الألمانية قد عادت إلى استئناف مرانها من مقر النادي بشكل مجمع بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد

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