ليفربول يحدد شروطه للموافقة على بيع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، شروط نادي ليفربول التي حددها من أجل الموافقة على رحيل الدولي المصري محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
قالت صحيفة "الديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن ليفربول يرغب بضمان وجود البديل المناسب والقادر على تعويض رحيل النجم المصري.
واستبعد ليفربول فكرة التخلي عن صلاحالوقت الراهن نظرا لعدم وجود البديل المناسب لتعويضه، وتمسك يورجن كلوب المدير الفني للفريق بجهوده خلال الفترة المقبلة، وسط أهتمامات أبرزها برشلونة وريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.
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