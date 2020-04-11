اخبار الرياضه

ليفربول يحدد شروطه للموافقة على بيع محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، شروط نادي التي حددها من أجل الموافقة على رحيل الدولي المصري محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

قالت صحيفة "الديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن ليفربول يرغب بضمان وجود البديل المناسب والقادر على تعويض رحيل النجم المصري.

واستبعد ليفربول فكرة التخلي عن صلاح

الوقت الراهن نظرا لعدم وجود البديل المناسب لتعويضه، وتمسك يورجن كلوب المدير الفني للفريق بجهوده خلال الفترة المقبلة، وسط أهتمامات أبرزها وريال مدريد الإسباني بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي. 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يحدد شروطه للموافقة على بيع محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا