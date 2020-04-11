وهبي الخزري يدعم مستشفى فرنسية

قدم وهبي الخزري اللاعب الدولي التونسي والمحترف في صفوف فريق سانت إتيان دعماً مادياً إلى إحدى مستشفيات فرنسا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتلقت المستشفى شيكاً من اللاعب بقيمة 17 ألف يورو، ليخصص في مجابهة الفيروس المستجد، حسبما أكدت شبكة " بي إن سبورتس".

كان اللاعب التونسي قد سبق وأن خصص دعماً لبلاده في مواجهات الوضع الراهن أيضاً، رفقة عدد من لاعبي تونس الدوليين.

وتشهد الفعاليات الرياضية في فرنسا تعليقاً تاماً بسبب تداعيات الأزمة الراهنة.

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