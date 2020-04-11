رابطة الدوري الجزائري ترفع دعمها إلى 300 ألف دولار لمكافحة كورونا

أعلنت رابطة الدوري الجزائري للمحترفين لكرة القدم، رفع قيمة دعمها الموجه للبلاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد إلى 300 ألف دولار.

وقال عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة في تصريحات صحفية للإعلام الجزائري، أن الأندية استجابت للدعوة في اقتطاع جزء من عائدات البث التليفزيوني، لتوجيهه في تبرعات الدعم.

وأكد مدوار ،أن إلغاء الموسم الجزائري أصبح أمراً غير مطروحاً نهائياً والمسابقات ستعود بكل تأكيد، والكل في انتظار التوقيت فقط الذي تقل فيه تداعيات الوضع الراهن.

ووجه رئيس الرابطة نصحه للاعبي الدوري بضرورة تخفيض رواتبهم لتخفيف الضغوطات على أنديتهم المرحلة المقبلة. تصريحات صحفية للإعلام الجزائري، أن الأندية استجابت للدعوة في اقتطاع جزء من عائدات البث التليفزيوني، لتوجيهه في تبرعات الدعم.وأكد مدوار ،أن إلغاء الموسم الجزائري أصبح أمراً غير مطروحاً نهائياً والمسابقات ستعود بكل تأكيد، والكل في انتظار التوقيت فقط الذي تقل فيه تداعيات الوضع الراهن.ووجه رئيس الرابطة نصحه للاعبي الدوري بضرورة تخفيض رواتبهم لتخفيف الضغوطات على أنديتهم المرحلة المقبلة.

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