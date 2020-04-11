أعرب محمد فتحي قنديل، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي عن أمنيته في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفترة القادمة.
والحارس محمد فتحي قنديل هو أحد مواهب قطاع الناشئين بالنادي ومن مواليد ١٧ يوليو ١٩٩٩ بقرية شط جريبة محافظة دمياط.
وتحدث الحارس وكان معه هذا الحوار
* كيف ومتى تم انضمامك للزمالك، ومن قام باختيارك ؟
سنة ٢٠١٤ كنت ضمن صفوف
* من قام بتصعيدك للفريق الأول ؟
في عام 2015 ،قام كابتن أيمن طاهر مع كابتن محمد حلمي وكابتن محمد صبري بتصعيدي لأول مرة للفريق الاول، وامتد تصعيدي علي مدار السنين الماضيه وكنت ضمن قائمه مباراه طنطا في الدوري الممتاز.
* من هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟
عبدالواحد السيد محليا، وعالميا كاسياس. * ما هي امنياتك مع النادي الفترة المقبلة ؟ أمنية حياتي من يوم وصولي من دمياط بأن ألعب للفريق الأول ، وأحقق البطولات مع النادي
كانت هذه تفاصيل خبر حارس شباب الزمالك : عبدالواحد السيد مثلي الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.