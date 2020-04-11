حارس شباب الزمالك : عبدالواحد السيد مثلي الأعلى

أعرب محمد فتحي قنديل، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي عن أمنيته في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفترة القادمة.

والحارس محمد فتحي قنديل هو أحد مواهب قطاع الناشئين بالنادي ومن مواليد ١٧ يوليو ١٩٩٩ بقرية شط جريبة محافظة دمياط.

وتحدث الحارس وكان معه هذا الحوار

* كيف ومتى تم انضمامك للزمالك، ومن قام باختيارك ؟

سنة ٢٠١٤ كنت ضمن صفوف

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فريق مركز شباب مدينة دمياط تحت قيادة المدربين سميح بلبوله وعلي الشربيني ، وكنا نلعب أمام الزمالك مباراة ودية ، وشاهدني محمود حماد مدرب حراس النادي مواليد 1999 سابقا ، وكابتن حسن بصري رحمه الله ، وكابتن أشرف قاسم وكابتن سعيد لطفي بعدها قام الزمالك بشرائي من مركز شباب مدينة دمياط

* من قام بتصعيدك للفريق الأول ؟

في عام 2015 ،قام كابتن أيمن طاهر مع كابتن محمد حلمي وكابتن محمد صبري بتصعيدي لأول مرة للفريق الاول، وامتد تصعيدي علي مدار السنين الماضيه وكنت ضمن قائمه مباراه طنطا في الدوري الممتاز.

* من هو مثلك الأعلى محليا وعالميا؟

عبدالواحد السيد محليا، وعالميا كاسياس. * ما هي امنياتك مع النادي الفترة المقبلة ؟ أمنية حياتي من يوم وصولي من دمياط بأن ألعب للفريق الأول ، وأحقق البطولات مع النادي