"كيميش "يتوقع فوز بايرن ميونخ بالثلاثية في حال عودة النشاط

كشف الألماني الدولي جوشوا كيميش، لاعب نادي بايرن ميونخ عن أن عودة مباريات كرة القدم ستعيد الفرح إلى الجماهير.
وقال كيميش في تصريحات لصحيفة "آبند تسايتونج مونشن"الآراءستنقسم، لكني اعتقد أن الكثيرين سيفرحون بالتأكيد عندما يتمكنون من معاودة مشاهدة كرة القدم، وحتى ولو عبر شاشات التلفزيون، مشددا على أن صحة الناس تأتي قبل أي شيء.
وتوقع كيميش في حال استئناف الموسم فإنه من الممكن لبايرن أن يحقق الثلاثية "الدوري والكأس ودوري الأبطال" حيث، لدينا فريق قوي وإمكانيات كثيرة للغاية ومتميزة.
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